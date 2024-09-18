شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال غربي الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، منطقة "شينجيانج" في شمال غربي الصين. وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، بأن الزلزال ضرب حي دابانتشنج في أورومتشي، وتم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 43.72 درجة شمالًا وخط الطول 88.26 درجة شرقا، وعلى عمق 32 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

