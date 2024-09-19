استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، باشد عبارات الاستنكار عملية تفجير اجهزة الاتصالات بيد مواطنين لبنانيين لليوم الثاني على التوالي.
واعتبر أن هذه الاحداث الدنيئة تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق الامم المتحدة التي تضمن احترام حقوق الانسان. خصوصا ان الوسائل التكنولوجية المستخدمة في هذه العمليات كان يجب ان تكون مخصصة لرفاهية الانسان.
كانت هذه تفاصيل خبر العبسي: تفجير أجهزة الاتصالات بيد مواطنين لبنانيين يشكل انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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