ميقاتي التقى سفير بريطانيا: يحب أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا حازمًا بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "ضرورة ان يتخذ مجلس الامن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان، والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى".

وقال إن "المسؤولية الاولى في هذا الاطار يتحملها المجتمع الدولي وعليه ردع اسرائيل عن عدوانها، لأن هذا الامر لا يعني لبنان فقط بل الانسانية جمعاء".

وشدد ميقاتي على أنّ "جلسة مجلس الامن التي تنعقد غدا، بطلب من الحكومة اللبنانية، مطلوب منها الخروج بموقف رادع يوقف حرب الابادة التي تشنها إسرائيل".

وكان رئيس الحكومة استقبل سفير بريطانيا في لبنان هايمش كاول في السراي الحكومي، وعرض معه آخر المستجدات والتطورات، لا سيما العدوان الاسرائيلي، وضرورة ان يكون لبريطانيا موقف حازم في اجتماع مجلس الامن غدا.

إلى ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا وزارية.

واجتمع ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي اوضح انه بحث مع رئيس الحكومة اوضاع وزارة الصناعة ومطالب تخص مصانع الادوية في لبنان.

واستقبل ميقاتي النائب نعمة افرام الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا كافة المستجدات الراهنة الدقيقة حيث نعيش مرحلة تاريخيّة، وانا اعتبر ان وجود رئيس الحكومة ميقاتي في المرحلة الراهنة هو صمام امان للبلد والحكومة وللدولة. وكان اللقاء مناسبة عرضنا خلالها الاوضاع الاقتصادية في البلاد".

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من موظفي "شركة كهرباء قاديشا" ضم رئيس نقابة الموظفين فادي جبور ورئيس رابطة المتعاقدين طلال هاجر وأعضاء النقابة.