الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة إضافية في دونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن سيطرتها على بلدة جديدة في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا حيث تحقق قواتها مكاسب ميدانية.

وأوضحت الوزارة أنّ الجيش الروسي سيطر على بلدة غيورغييفكا الواقعة بين بلدتَي مارينكا التي سيطرت عليها موسكو نهاية 2023، وكوراخوفي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أنّ القوات الروسية تستهدف مركزاً للاتصالات اللاسلكية والذي يتبع لمديرية الاستخبارات الأوكرانية إضافةً لاستهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية، كما كشفت الوزرارة أنّه "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي 1940 عسكريًا أوكرانيًا".