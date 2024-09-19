الجيش الإسرائيلي: طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيرات

اعلن الجيش الإسرائيلي اننا "رصدنا سقوط عدد من المسيرات أطلقت من لبنان باتجاه بيت هيلل في الجليل"، مؤكدا أن "طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيرات".

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