الخارجية الروسية: ملتزمون باستكمال التحقيق الدولي في هجمات "السيل الشمالي"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن روسيا عازمة على استكمال التحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بهدف كشف الحقيقة للجميع.

جاء تصريح زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على هامش منتدى المرأة الأوراسي في سان بطرسبورغ، حيث أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد 26 سبتمبر الجاري موعداً لعقد جلسة لمناقشة الهجمات الإرهابية التي طالت "السيل الشمالي".

وقالت زاخاروفا: "نحن ملتزمون باستكمال التحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في سبتمبر 2022 على خطوط 'السيل الشمالي'، وسنواصل جهودنا على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضمن الأطر الدولية متعددة الأطراف، لضمان كشف الحقيقة للعامة. الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي سيكون في 26 سبتمبر لمتابعة هذا الملف."

في سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية: "من الواضح بالنسبة لي أن هذا الحادث يجب أن يتم التحقيق فيه بالكامل، ونحن ملتزمون بضمان عدم إخفاء أي شيء، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات."

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني يُدعى فلاديمير جورافليف، غواص من كييف، على خلفية تفجير خط أنابيب الغاز.

يذكر أن في 26 سبتمبر 2022، وقعت سلسلة انفجارات في خطي أنابيب "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2"، مما أدى إلى وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقاً جنائياً بتهمة "عمل إرهابي دولي" وفقاً للقانون الجنائي الروسي.

الخارجية الروسية: "بريكس" تبحث توسيع العضوية وانضمام دول جديدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم ، أن وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" سيناقشون، في اجتماع سيعقد في 26 سبتمبر الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسألة انضمام مزيد من الدول إلى المجموعة التي تشهد نمواً مستمراً.

جاء تصريح ريابكوف خلال مشاركته في منتدى المرأة الأوراسي في سان بطرسبورغ، حيث أشار إلى أن اجتماع "بريكس" الذي انعقد في جوهانسبرغ العام الماضي اتخذ قراراً تاريخياً بتوسيع العضوية. وأضاف: "اعتباراً من 1 يناير هذا العام، تضاعف عدد المشاركين في المجموعة، وهناك أكثر من 30 دولة من مناطق الجنوب والشرق العالمي أبدت اهتمامها بتطوير التعاون مع 'بريكس'."

وأكد ريابكوف أن عدد الدول المهتمة بالانضمام إلى "بريكس" يواصل الارتفاع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على وضع آليات لتعريف الدول الشريكة في المجموعة، تنفيذاً لتوجيهات قادة "بريكس" الصادرة في اجتماع جوهانسبرغ. وأضاف أن المحادثات بين وزراء الخارجية ستتواصل الأسبوع المقبل في نيويورك، ومن المتوقع أن تفضي إلى اجتماع قادة "بريكس" في قازان المزمع عقده من 22 إلى 24 أكتوبر.

يُذكر أن روسيا تتولى رئاسة مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير 2024، وفي هذا العام انضمت إلى المنظمة دول مثل مصر، إثيوبيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد اختارت روسيا شعار "التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل" لرئاستها، وتنظم أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية كجزء من هذه الرئاسة.