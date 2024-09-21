حزب الله ينعى إبراهيم عقيل ويؤكد: كانت القدس دائمًا في قلبه

ياسر رشاد - القاهرة - نعى حزب الله قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل، وهو الراجل الثاني للمقاومة في لبنان، والذي استهدف الاحتلال خلال غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، مشيرا إلى أن القدس كانت دائمًا في قلبه وكانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر.

وقال حزب الله في بيان قبل قليل: التحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع. ‏

وأضاف حزب الله: كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر، وبكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله. ‏

شهادة القائد الجهادي الكبير وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء

وتابع البيان: نعزي ونُبارك لسماحة القائد الخامنئي، ولجميع المجاهدين ‏والمقاومين في كل الساحات ولجمهور المقاومة الصادق والوفي بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء، ونتوجه خصوصًا إلى عائلاتهم الشريفة فردًا فردًا، ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليهم ‏بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والآخرة ويتقبل منّا ومنهم هذا العزيز ويحشره مع رسول الله وأهل بيته ‏الأطهار عليهم السلام، وأن يلحقه بقافلة الشهداء.‏