مدينة الفاشر تشهد حرب شوارع شرسة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب السودان، حرب شوارع شرسة بعد أن اقتحمت «قوات الدعم السريع» المدينة التي ظلت تحاصرها لأشهر عدة.

وتضاربت الأنباء عن الموقف العسكري لطرفي الحرب، في حين تظهر تسجيلات مصورة تقدماً كبيراً لـ«قوات الدعم السريع» وتوغلها إلى مناطق سكنية لا تبعد كثيراً عن القيادة العسكرية للجيش في المدينة، المسماة «الفرقة السادسة مشاة».

هجمات على المدينة من 3 اتجاهات

وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن مئات المسلحين من «قوات الدعم السريع» شنوا منذ الصباح الباكر ليوم السبت، هجمات على المدينة من 3 اتجاهات، مضيفين أن المعارك التي دارت هي «الأكثر ضراوة منذ تجدد الاشتباكات في الأيام الماضية، ومنذ حصار المدينة، وتناثرت جثث العشرات من المقاتلين في صفوف الأطراف المتحاربة في طرقات المدينة».

ودفعت «قوات الدعم السريع» منذ اندلاع القتال قبل أشهر عدة، بأعداد كبيرة من قواتها للاستيلاء على مدينة الفاشر التي تعد المعقل الأخير للجيش في إقليم دارفور بعد سيطرتها على الولايات الأربع الأخرى داخل الإقليم.

من جانبه، قال الجيش إن قواته بالتعاون مع القوة المشتركة للفصائل المسلحة ومجموعات مدنية أخرى تقاتل إلى جانبه، دحرت الهجوم الذي شنته «ميليشيا الدعم السريع الإرهابية» وقتلت منهم المئات، بينهم قياديان، كما دمرت وتسلمت عدداً من المركبات والعتاد الحربي.

حركة «تحرير جيش السوداني»

وقال أيضاً مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور الذي يرأس حركة «تحرير جيش السوداني» ويقاتل بجانب الجيش، إن الفاشر «تدافع عن النفس والعرض والأرض من دنس ميليشيا آل دقلو المتمردة»، في إشارة إلى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

من جهة ثانية، قالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر»، على صفحتها في «فيسبوك»: «تجددت الاشتباكات بوتيرة عنيفة في المحاور الشمالية والشرقية والجنوبية للمدينة». وأضافت، في منشور لاحق، أن «المعارك في الفاشر انتهت وتم طرد المعتدين».

وللأسبوع الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات العسكرية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في مواقع عدة في الفاشر، ويتحدث كل طرف عن تكبيد الآخر خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري. وعرضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مناصرة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع مصورة تظهر تقدماً لعناصرها والسيطرة على الخنادق الدفاعية التابعة للجيش. كما أظهرت التسجيلات المصورة آليات عسكرية وسيارات مدرعة تابعة للجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة التي تقاتل بجانبه، مدمرة تماماً.

من جانبها، أعلنت قيادة «الفرقة السادسة مشاة» في الفاشر التابعة للجيش، أن جميع قواتها في المدينة تتقدم بثبات، وحققت انتصارات. وأضافت أن شوارع المدينة مليئة «بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد للمتمردين، كما تم تسلم عدد كبير من المركبات القتالية التابعة لهم».

وأطلقت الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تحذيرات قوية لأطراف الحرب من أن أرواح مئات آلاف الأشخاص في الفاشر مهددة جراء القتال الدائر في المدينة. ومنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً مستعرة بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.