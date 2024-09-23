شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: بناء الإنسان أولى الخطوات لمواجهة مثلث تدمير الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، من مثلث تدمير الشعوب، والمتمثل في نشر أفكار ومعتقدات غير صحيحة والسيطرة على عقول الشباب من خلال الترويج لثقافات غريبة عن المجتمع الغرض منها السيطرة على الشعوب وتدميرها.

وأوضح غنيم، أن التكنولوجيا أصبحت سلاح ذو حدين، وأن العالم يتعرض لمخاطر فكرية غير مسبوقة، وهناك أفكار يتم الترويج لها تُستخدم معول لهدم الدول، ومع التطور التكنولوجى الكبير أصبحت هذه الأفكار أكثر انتشارا، ولعل ما تعرضت لبنان من هجمات خير دليل على ما وصلت اليه الأوضاع التكنولوجية وأن الوعي بداية التصدي لهذه الأزمة التكنولوجية.

وأشارت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لصناعة الوعي وذلك من خلال بناء الإنسان وتفعيل استراتيجية الدولة المصرية لبناء الشخصية، وتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة فى صناعة الوعى، وترسيخ الهوية وتعزيز قيم المواطنة.

وأشاد الدكتور السعيد غنيم، بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج بقطاع الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية لتحقيق هذه المستهدفات، مؤكدا انه إن لم يكن هناك وعى كاف من الممكن أن ينجرف البعض خلف هذه الأفكار الهدامة، وأن الدولة حريصة على مواجهة مثلث الإرهاب، وذلك فى إطار الإيمان بأهمية تنوير العقول وتنمية الفكر العقلي والتصدي للأفكار الظلامية و المحاولات الخبيثة لتسللها بين الشباب والتصدى للتطرف.

وأكد غنيم:" بناء الوعي له دور كبير في عملية البناء والتنمية، واستعادة الوعي قضية مصيرية، ومن ثم قضية بناء الوعي هي القضية الفارقة في المرحلة الحالية، مؤكدا أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير فى صناعة الوعي والتصدي لمثلث تدوير الشعوب".