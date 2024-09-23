شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تبرز دعم مصر لقضايا الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل بنيويورك، توفر فرصة لتسليط الضوء على رؤية مصر في دعم قضايا الشباب وتمكينهم، مشيرا إلى أن مصر ستظهر خلال القمة التزامها بتعزيز الحوار العالمي حول التحديات التي يواجهها الشباب وفتح مزيد من قنوات الاتصال لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأشار عبد الهادي، إلى أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك تمثل فرصة هامة لتعزيز دور الشباب المصري والدولي في القضايا العالمية، وتؤكد على التزام مصر بتقديم منصات شبابية عالمية تساهم في صنع القرار وبناء المستقبل، لافتا أن المشاركة تُظهر أهمية الشباب كقوة دافعة للتغيير والابتكار على مستوى العالم، وتمثل فرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع القضايا العالمية.

وأكد عبد الهادي، أن المنتدى سيعمل خلال قمة المستقبل على تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة من خلال استعراض مبادرات ريادية للشباب في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المستدامة، والزراعة الذكية، مما يتيح لهم فرص التواصل مع مستثمرين وقادة أعمال عالميين، مشيرا إلى أنه سيكون صوتا مهمًا في الدعوة إلى الحوار والسلام بين الدول والشعوب، مما يعزز من أهمية الحوار كوسيلة لحل النزاعات.

وأضاف عبد الهادي، أن قمة المستقبل تشكل منصة للترويج للمبادرات والمشاريع التي أطلقها منتدى شباب العالم، مثل مبادرة "بداية" التي تركز على بناء المواطن المصري وتعزيز قدراته، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسعى إلى بناء جيل جديد من القادة الشباب القادرين على التعامل مع التحديات المستقبلية.