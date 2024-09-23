اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بان كل الجهود تهدف لخلق الظروف لإعادة السكان إلى منازلهم. ولفت هليفي ف تصريح له، الى اننا نهاجم أهدافا ونقوم بإعداد المراحل المقبلة، ونحن نفكك قدرات لحزب الله قام ببنائها على مدار 20 عاما.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: كل الجهود تهدف لخلق الظروف لإعادة السكان إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.