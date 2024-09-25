حزب الله يقصف مستوطنات وقاعدة عسكرية شمال إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني ، الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 ، قصف 3 مستوطنات شمالي إسرائيل وقاعدة عسكرية، ردا على العدوان الذي تشنه تل أبيب على لبنان، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

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وقال "حزب الله" سلسلة في بيانات، إنه قصف "مستوطنات كتسرين وهجوشريم وغيشر هزيف، بصليات صاروخية".

وأشار إلى أنه قصف "قاعدة دادو العسكرية (شمال إسرائيل) بـ 50 صاروخاً".

وأكد في بياناته أن هجماته جاءت "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوما هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

المصدر : وكالات