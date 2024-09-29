شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: القيادة السياسية تحرص على دعم أشقاء مصر فى أحلك الظروف والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة ملتزمة بدعم الأشقاء في أحلك الظروف والأوقات، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في ضوء الظروف الراهنة ليس بجديد على الإدارة المصرية.

وأضاف "خليل"، في بيان صادر عنه أن مصر داعية دوما لسلام واستقرار المنطقة وترنو دومآ لتحقيق دعائم الأمن والاستقرار اللبناني تعبيرا عن رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن دعوة الرئيس السيسي بضرورة وقف إطلاق النار الشامل والفوري، حفاظا علي سلامة البلاد وهو ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لحماية الشعوب من آثار النزاعات المسلحة المقصود منها تدمير الأوطان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ المصري علي ضرورة استجابة المجتمع الدولي والاضطلاع بدوره بشكل حقيقي بعيدا عن فزعات التصريحات الجوفاء لوقف التصعيد الراهن الذى يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وثمن حزب المصريين الأحرار، توجيه ودور الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان، مما يعكس الدور الإنساني لمصر الرائد في المنطقة وجوارها ويعزز من عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين.

ونادِ المجتمع العربي بضرورة استمرار الدعم المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة باثرها، وندعو الله أن يحفظ المنطقة وجوارها من كل سوء، ويعم السلام المنطقة وتتحقق القوة العربية بوحدة قيادتها واصطفاف شعوبها والتعاون والتنسيق على كافة الأصعدة لتحقيق قوة عربية أفريقية ضاربة.

