الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في دمشق- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن التلفزيون السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، بحسب روسيا اليوم.

وتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في دمش، إذ تتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لألسنة الدخان في محيط منطقة المزة.

وكثفت إسرائيل، في الأيام الأخيرة، وتيرة استهدافها نقاطا قرب المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.

وقصف الجيش الإسرائيلي، بنى تحتية عند الحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان.

واستهدفت ضربة إسرائيلية، معبر مطربا، الذي يربط منطقة القصير السورية بمنطقة الهرمل اللبنانية.

ويشهد معبر جديدة يابوس، أكبر المعابر بين سوريا ولبنان، ازدحاما شديدا، على أثر تدفق آلاف اللاجئين السوريين واللبنانيين؛ هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.