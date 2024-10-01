وزارة الصحة ذكّرت بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وأضافت الخط الساخن "1214" للتواصل معها

ذكّر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، في بيان، بتفاصيل الرّعاية الطّبيّة المقدّمة للنّازحين، ودعاهم إلى "التّواصل معها على الخطّ السّاخن 1787، الّذي أُضيف إليه الخطّ السّاخن 1214، بحيث يكون الرّقمان مخصّصَين لخدمة النّازحين، وللرّدّ على الاستفسارات المتعلّقة بالخدمات الصّحيّة الّتي يحتاجون إليها، وذلك وفق ما يلي:

- تحويل الّذين يحتاجون لغسيل كلى إلى المراكز المتخصّصة.

- تحويل مرضى السّرطان الّذين يأخذون العلاج الإشعاعي إلى أقسام العلاج النّهاري في المستشفيات في أماكن النّزوح، وكذلك تأمين أدوية مرضى السّرطان الّتي كانوا يستلمونها من الصّيدليّات، وذلك عبر التّواصل على الرّقم السّاخن 1787 أو الرّقم 1214 المخصّص لمرضى السّرطان حصرًا.

- متابعة النّساء الحوامل".

ولفت إلى أنّ "الفرق التّابعة للوزارة ستتفقّد النّازحين في مراكز الإيواء، لتعبئة استمارات تتعلّق بحاجاتهم الصّحيّة، حرصًا على عدم حصول أيّ نقص في الخدمات الصّحيّة الّتي يحتاجون إليها".