هجوم إيراني على إسرائيل وجبهة لبنان تلتهب

بعدما حذّرت الولايات المتحدة من مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريباً، بدأ الرد الإيراني فعلا، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل وفقا لصحيفة «يديعوت أحرنوت».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن الهجوم الإيراني شمل طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه إسرائيل.

وفيما أكد المسؤولون الإسرائيليون أن الهجوم المحتمل سيكون بالصواريخ الباليستية على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، أعلنت إسرائيل انتهاء الهجوم مخلفا إصابتين طفيفتين.

إسرائيل تتوعد بالرد

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ العملية تمّت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش الإيراني، وردًا على «استشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفوروشان».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مسؤول، قوله إنّ إسرائيل ستردّ بشكل قاس على الهجوم الإيراني، في حين رد الحرس الثوري بالقول إن رد إسرائيل سيواجه بهجمات ساحقة.

أكثر من 400 صاروخ

وأضافت الصحيفة أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل. في حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق أكثر من 400 صاروخ. كما أضافت أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع ومناطق محيطة بصحراء النقب.

وذكر شهود أن انفجارات قوية دوت في وادي الأردن مع وصول الصواريخ، وفق لوكالة «رويترز».

الاختباء بالملاجئ

بدوره، دعا الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ. وأعلن أن قيادة الجبهة الداخلية قدمت توجيهات على السكان بوجوب الالتزام بها في مختلف أنحاء البلاد حفاظا على حياتهم.

وزعم أن مقذوفات إيرانية تستهدف الآن نحو 10 ملايين مدني، وفق زعمه، معلنا إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب بعد الهجوم الإيراني. معلومات استخباراتية

جاء هذا بعدما كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريباً.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم، وفق رويترز.

كما شدد على أن أي هجوم عسكري مباشر على إسرائيل من جانب إيران من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على طهران.

ويأتي هذا الهجوم الإيراني رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله، يوم الجمعة الماضي، حيث تعهدت إيران بالثأر.

لبنان يشتعل

وعلى مدى أسبوعين قضت ضربات جوية إسرائيلية مكثفة على العديد من قادة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، لكنها أودت أيضاً بحياة نحو 1000 مدني. كما أجبرت مليون شخص على الفرار من منازلهم، وفقاً للحكومة اللبنانية.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 95 شخصاً قُتلوا وأصيب 172 في الضربات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية في لبنان وسهل البقاع وبيروت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كذلك جاءت تحذيرات أوستن، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنها لن ترسل قوات إيرانية إلى لبنان لمؤازرة حزب الله.

قفزة في أسعار النفط

وقفزت أسعار النفط بما يقرب من 5 % بعد عشرات الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

وارتفع برميل خام برنت 4.4 % إلى 74.86 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، في حين زاد برميل خام النفط الأميركي 4.9 % إلى 71.51 دولارا.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبا.

وقبل هذا التصريح، كانت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن طغى أثر توقعات بزيادة الإمدادات ونمو الطلب العالمي الذي يشهد بعض الفتور حاليا على أثر المخاوف من تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على صادرات الخام من المنطقة.

وتجتمع لجنة وزارية تابعة لمجموعة منتجي أوبك بلس، اليوم الأربعاء، لاستعراض أوضاع السوق، وليست هناك تغييرات متوقعة لسياسات الإنتاج.

ومن المقرر أن ترفع أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، الإنتاج بدءا من ديسمبر 180 ألف برميل يوميا كل شهر.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

أكثر من 400 صاروخ استهدفت إسرائيل

استهداف 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب

دوي صفارات الإنذار في إسرائيل وانفجارات قوية دوت في وادي الأردن

دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى دخول الملاجئ

توقف الرحلات في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب

خلل في حركة القطارات في إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني

إيقاف الرحلات بمطار الخميني الدولي بطهران حتى إشعار آخر.

5 % قفزة في أسعار النفط بعد إعلان الهجوم

سيناريوهات للنزاع الإيراني - الإسرائيلي

ضرب إسرائيل منشآت إيران النووية.

تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

تدخل أمريكي لحماية إسرائيل بشكل كامل.

اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.