وزير خارجية إيران: التحرك ضد إسرائيل انتهى ما لم تستدع إسرائيل مزيدا من الانتقام

اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح له، إن إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة إسرائيل وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".

واشارت وزارة الخارجية الإيرانية الى ان وزير الخارجية بحث هاتفياً مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني الهجوم والتوتر بغزة ولبنان.

وذكرت بان الوزير عراقجي أبلغ نظراءه الفرنسي والبريطاني والألماني أن طهران سترد بشكل أقوى إن ردت إسرائيل.