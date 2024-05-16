شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فرص عمل برواتب مميزة.. أمانة منطقة جازان تعلن عن فرص عمل في السعودية.. تعرف على الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا كنت تبحث عن العمل داخل المملكة وامتلاك راتب شهري مميز لمجاراة الحياة وغلاء المعيشة، إذا كنت تحمل البكالوريوس ولا تستطيع العثور على فرصة عمل مميزة للعمل بالشهادة، فقد أعلنت أمانة منطقة جازان في الساعات القليلة الماضية عن تواجد الكثير من فرص العمل لحملة البكالوريوس من النساء والرجال، وقد وفرت أمانة منطقة جازان وظائف عديدة ومميزة وتنتمي تحت سلم الرواتب الخاصة بالموظفين في العمل العام لخدمة التقاعد، تابعونا لمعرفة بقية التفاصيل.

الموعد المحدد لفتح باب التوظيف في صدد هذا الخبر حيث قامت أمانة منطقة جازان بالإعلان عن الموعد المحدد لبدأ تلقي التقديم للحصول على الوظائف الخاصة بحملة البكالوريوس من الرجال والنساء، وجاء موعد فتح باب التقدم من يوم الأحد القادم، فيما يستمر فتح باب التقديم لمدة خمسة أيام لكي يستطيع المتقدمين في كافة محافظات المملكة من التقديم. الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس هذا وقد أعلنت أمانة منطقة جازان عن العديد من الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس، والتي يأتي من أبرزها ما يلي:

مهندس مدني. مهندس مساحة. مهندس تخطيط. الشروط المطلوبة للتقديم هناك بعض الشروط القليلة المطلوبة من حملة البكالوريوس الراغبين في التقديم على الوظائف، واليكم هذه الشروط:

شرط أساسي أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حملة البكالوريوس سعودي الجنسية. يجب أن تكون الدرجة العلمية وأيضا التخصص لكل فرص متواجد داخل الإعلان الذي يقدم به. يجب أن يدرج المتقدم المعادلة الخاصة المقدمة من جانب وزارة للتعليم في السعودية، وذلك إذا كان قد حصل على المؤهلات من خارج البلاد. طريقة التسجيل للوظائف أعلنت أمانة للمتقدمين للحصول على الوظيفة عن طريقة التقديم عبر منصة جدارات الرسمية، واليكم الخطوات:

أولا الدخول إلى منصة جدارات. بعدها كتابة كافة البيانات الخاصة بك. الضغط على أيقونة الدخول. استخدام كود رمز التحقق المرسل إليك. بعدها اضغط على خانة التسجيل لوظائف، وسجل جميع البيانات واضغط على زر إرسال الطلب..