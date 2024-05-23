بحماية المليشيا.. نافذون يعتدون على مقبرة في بعدان شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذون على مقبرة في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن نافذين اعتدوا على مقبرة "ذي كاهن" الكائنة في قرية "ثاوية" بعزلة المنار التابعة لمديرية بعدان، واقتطعوا أجزاء منها وشرعوا في البناء عليها.



وأضافت أن النافذين يعتزمون بناء صالة أعراس، وسط صمت وتواطؤ من مكتب أوقاف المليشيا وحماية أجهزة الأمن التابعة لها.



وأشارت المصادر إلى ممانعة الأهالي لعملية السطو، غير أن المليشيا اعتقلت عدداً من الممانعين والمبلغين عن عملية السطو.



وتشهد مقابر محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اعتداءات متكررة وعمليات سطو من قبل قيادات في مليشيا الحوثي وعصابات حوثية متخصصة بنهب الأراضي في المحافظة.

