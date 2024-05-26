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الثاني خلال أيام.. وفاة مواطن متأثراً بمضاعفات خطأ طبي في إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن، جراء مضاعفات خطأ طبي بأحد مستشفيات محافظة إب (وسط اليمن)، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.
 
وقالت مصادر مطلعة، إن المواطن "أحمد محمد عبدالجبار مثنى"، توفي على إثر خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
 
وأضافت المصادر أن "مثنى"، دخل مستشفى خاص بمدينة إب لإجراء عملية جراحية لحصوات الكلى غير أن خطأ طبي تعرض له، أدى لتدهور حالته الصحية ونقله إلى صنعاء ليتوفى متأثرا بذلك.
 
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، تزايدت حوادث الأخطاء الطبية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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