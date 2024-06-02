"الفاو" تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في اليمن خلال الأيام المقبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الأحد، من أن درجات الحرارة في معظم أنحاء اليمن؛ ستسجل ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام القليلة القادمة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.



وتوقعت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر، ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتصل إلى مستويات قصوى في جميع أنحاء اليمن، خلال الـ10 الأيام الأولى من يونيو/حزيران الجاري، وقد تبلغ ذروتها عند حوالي 40 درجة مئوية أو أكثر، خاصة في محافظات حضرموت والمهرة ولحج".



وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة سيصبح أكثر شدة في المناطق الصحراوية وغير المأهولة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلا أن الخطر الأكبر سيكون في محافظة لحج بسبب وجود أصول زراعية حيوية فيها.



وأوضحت "الفاو" أن الانخفاض المتوقع في هطول الأمطار بحلول أوائل يونيو يشير إلى انتهاء موسم الأمطار الصيفي في اليمن، حيث تصل التقديرات التراكمية إلى 40 ملم في محافظات إب وتعز وذمار وسقطرى.



وأشارت إلى أن هذه الفترة من العام "تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وظروف الجفاف، ونقص ملحوظ في الأمطار، مما يخلق بيئة مليئة بالتحديات للزراعة وأنشطة كسب العيش المرتبطة بها".



وأضافت أن الحرارة الشديدة ومحدودية هطول الأمطار "من المرجح أن تشكلان معاً، عقبات كبيرة أمام الممارسات الزراعية وسبل العيش في المناطق المعرضة للخطر، وقد تؤدي مثل هذه الظروف إلى انخفاض غلة المحاصيل أو انخفاض كبير في جودتها، مما يؤثر بالتالي على مستويات الأمن الغذائي والتغذية".



ودعت "الفاو" المجتمعات المحلية إلى ضرورة حماية نفسها من خلال تقليل التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، لتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن، والأطفال الصغار، والأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

