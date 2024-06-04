اليمن: مبادرة بايدن فرصة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - رحّبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنها تمثل "فرصة" لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المعترف بها دوليا، نشرته عبر منصة "إكس".



ومساء الجمعة، أعلن بايدن وجود "مقترح إسرائيلي" من ثلاث مراحل، يشمل وقفا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة، لكن ثمة خلاف بين الحليفتين واشنطن وتل أبيب بشأن المقترح، كما لم يتضح موقف موحّد بشأنه داخل الحكومة الإسرائيلية.



وبحسب البيان "تثمّن الحكومة اليمنية الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، لضمان الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية، وبما ينهي معاناة سكان القطاع".



وأضاف: "ترحّب الحكومة اليمنية بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة باعتبارها فرصة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".



وأكدت الوزارة "موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقّه في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".



وبوساطة مصر وقطر ومشاركة واشنطن، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.



كما تتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

