"خارطة الطريق لن تستمر".. واشنطن تسعى لزيادة الضغط على الحوثيين الذين يهددون الهدنة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - ترفع الولايات المتحدة وحلفاؤها المخاطر في كفاحهم للحد من هجمات السفن التي يشنها المسلحون الحوثيون في البحر الأحمر من خلال حجب مصادر إيراداتهم بشكل متزايد، وهي خطوة قد تعرض للخطر اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء حرب طويلة في اليمن، وفق ما أفادت وكالة بلومبيرج الأميركية.



وأبلغت واشنطن الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي قدمًا ما لم تنهي الجماعة المدعومة من إيران حملتها البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، حسبما قال العديد من الأشخاص الذين التقوا مؤخرًا مع مسؤولي الولايات المتحدة.



وكان من الممكن أن يشمل ذلك دفع الرياض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من رواتب الموظفين المدنيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لشخص مشارك في التفاوض على الصفقة.



وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد.



لكن المسؤول شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر.



وتوضح هذه الخطوة كيف أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية وعمليات الاختطاف إلى قلب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.



ومع ذلك، فإن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة.



إن تجدد صراع آخر في الشرق الأوسط إلى جانب الحرب بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يسلط الضوء بشكل أكبر على كفاح إدارة بايدن لتحقيق الهدوء في المنطقة - قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وتسعى واشنطن جاهدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة منذ عدة أشهر دون نجاح يذكر.



بنوك الحوثي



تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.



وعندما أطاح الحوثيون بالحكومة في عام 2014 واستولوا على صنعاء، استولوا على جميع المؤسسات بما في ذلك البنك المركزي الوطني آنذاك، وحددوا سعر صرف الريال اليمني وقواعد جميع المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة والمساعدات الإنسانية والتحويلات المالية. وفي مارس قاموا بصك عملة معدنية.



وأوقف أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، عمليات ستة بنوك في صنعاء الأسبوع الماضي لعدم امتثالها لأمر جميع المؤسسات المالية بنقل مقراتها إلى عدن، بينما أصدر توجيهات جديدة لتوجيه اليمنيين إلى استبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بنقود جديدة.



وأضاف أن ذلك يهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير/كانون الثاني. إنها في الواقع محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.



وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.



ورفض مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.



ويسعى محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، منذ فترة طويلة إلى إنهاء حرب اليمن، وأعطى الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحوثيين بعد فشله في الإطاحة بهم من السلطة خلال تدخل عسكري استمر سبع سنوات وأدى إلى مقتل 377 ألف شخص، وأدى إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق وعرّض المملكة العربية السعودية لمئات من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار بما في ذلك ضد منشآتها النفطية الحيوية.



وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة الحالية، دعا مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن كبار قادة الحوثيين والحكومة التي تتخذ من عدن مقراً لها للاجتماع لمناقشة الحلول الممكنة بشأن العملة والبنوك لكنهم لم يستجيبوا بعد، حسبما قاله مصدر مطلع على هذه الخطوة طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الجهود الجارية.



ورفض المبعوث هانز جروندبرج التعليق على الدعوة لكنه قال إن "الأمم المتحدة عازمة على تنفيذ خريطة طريق السلام".



نقطة تحول



وقال ماجد المذحجي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن تحركات الحكومة اليمنية، إذا تم تنفيذها بشكل كامل، ستؤدي إلى استنزاف السيولة في مناطق الحوثيين وتؤثر على جميع المعاملات المالية هناك.



وقال: "نحن في واحدة من نقاط التحول الرئيسية في حرب اليمن لأنه إذا انهارت الهدنة الحالية فسيكون من الصعب للغاية إعادتها".

وتريد فصائل المناهضة للحوثيين، التي تقول إنها استُبعدت من اتفاق السعودية مع الحوثيين واضطرت إلى التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول، الاستفادة من الضغوط الدولية على الجماعة لانتزاع تنازلاتها الخاصة، أي من خلال إنهاء الحوثيين، وقال المذحجي إن "حظر تصدير النفط من الجنوب".



وقال عمرو البيض، المسؤول الكبير في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد الفصائل الرئيسية في الحكومة التي تتخذ من عدن مقراً لها، إن الأمر سيتطلب أكثر من الضغط المالي لمعالجة التهديدات طويلة المدى التي يشكلها الحوثيون، الذين تم تسليحهم، مؤكدا أن هذه المليشيا تمولها وتدربها إيران منذ سنوات.

