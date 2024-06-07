مواطنون ينفون صحة فتح الطريق المغلق من قبل الحوثيين الحوبان - تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى مواطنون، اليوم الجمعة، صحة فتح الطريق المغلق من قبل الحوثيين والذي يربط مدينة الحوبان بمدينة تعز، عاصمة المحافظة والمغلق منذ أكثر من 8 سنوات.

وأوضح المواطنون في تصريح لقناة "يمن شباب"، أن ما تمّ القيام به، سوى رفع بعض الأتربة المتراكمة وأحد المتارس، فيما لا يزال القنّاصة والمسلّحون يتمركزون في عدة مناطق.

وكان الحوثيون قد زعموا بفتح الطريق المغلق الحوبان - تعز، اليوم الجمعة، وهو ما نفاه الجانب الحكومي، الذي أكد أن الطريق من اتجاه المدينة مفتوح وينتظرون وصول المواطنين إلى المدينة من اتجاه الحوبان.

يأتي هذا في الوقت الذي شكك فيه مراقبون، من فتح الطرق من قبل الكثير من سكان تعز، مؤكدين أن الشيولات رفعت التراب فعلاً، ولكن الطريق لا تزال فيه ألغام وقناصة.

وطالب المواطنون، مليشيا الحوثي، الخروج ببيان واضح للرأي العام، بأن الطريق جاهز للاستخدام وأن الألغام أزيلت، والقناصة التابعين لهم لن يؤذوا أحد.