وفاة وإصابة 4 عمال إثر انهيار ملحق مسجد أثري في صنعاء القديمة

توفي 3 عمال وأصيب رابع، اليوم الأحد، إثر انهيار مبنى ملحق لمسجد قبة المهدي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وأفادت مصادر محلية، إن ثلاثة عمال قتلوا فيما أصيب رابع، إثر انهيار مبنى ملحق لمسجد قبّة المهدي في مدينة صنعاء القديمة، أثناء أعمال ترميم عشوائية تقوم بها المليشيا الحوثية في المسجد وملحقاته.



وحسب المصادر، أن مليشيا الحوثي التي تسيطر على نظام الحكم في صنعاء، رفضت السماح للمنظمات المهتمة بإعادة ترميم المسجد، وحاولت إعادة ترميمه وإدخال تعديلات عليه على النمط الشيعي الإيراني.



وتقوم المليشيا بهذه التعديلات، معتبرة المسجد بني في عهد أحد رموزها الطائفية (الإمام المهدي عباس بن منصور)، ما يستدعي بالنسبة لها إضفاء الطابع الشيعي الإيراني الذي تكرّس طهران جهودها لتثبيته في اليمن.



يأتي ذلك ضمن مخطط تشييع الهوية اليمنية، حيث سبق لذراع إيران (الحوثيين) هدم جامع النهرين الذي بني في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في صنعاء القديمة، من منطلق دوافع طائفية، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.