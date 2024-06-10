وسط صمت سعودي..قيادات حوثية تردد هتافات طائفية وتؤدي قسم الولاء لزعيمها من داخل الحرم المكي

المنامة - ياسر ابراهيم - نشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأعضاء من وفد مليشيا الحوثي المشارك في الحج لهذا العام وهم يرددون شعارات سياسية وطائفية في وسط الحرم المكي.



وبدى أعضاء الوفد الحوثي وهم يؤدون الصرخة الخمينية و"شعار البراءة" ويرددون قسم الولاء لزعيم المليشيا من داخل الحرم المكي، وبوجود حماية أمنية من السلطات السعودية التي لم تقم بمنعهم.



وفي حين لاقت الحادثة استياءاً واستنكاراً يمنيا واسعا، استغرب ناشطون وإعلاميون سبب عدم منع السلطات السعودية لهم على الرغم من إعلانها منع أي شعارات سياسية.



جاء ذلك بعد أيام من مهاجمة زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعو عبدالملك الحوثي، المملكة العربية السعودية وقيادتها ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز، متهما إياه بـ"استغلال الحرمين للحصول على أموال هائلة وابتزاز الحجاج ووضع المزيد من التعقيدات والصعوبات أمام المسلمين".



وقبل أيام دعا المرشد الإيراني علي خامنئى وزعماء الفصائل الشيعية في العراق ولبنان إلى ما وصفوه بـ"حج البراءة من أعداء الله ورسوله"، وهو ما بدا توجها لتصدير الأزمة إلى المشاعر المقدسة أثناء مناسك الحج.



وإعلان "البراءة من المشركين" هو شعار ألزم به المرشد الإيراني الراحل، الخميني، حجاج بيت الله الحرام برفعه وترديده في مواسم الحج، من خلال مسيرات أو مظاهرات تتبرأ من المشركين من خلال ترديد هتافات بهذا المعنى، من قبيل "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل"؛ باعتبار أن الحج يجب أن يتحول من مجرد فريضة دينية عبادية تقليدية إلى فريضة عبادية وسياسية.



وتحرص السعودية على تأمين مناسك الحج للمسلمين على أكمل وجه، والابتعاد عن اعطائها أبعاد سياسية تنغص أداء الفريضة، وتتعامل السلطات السعودية مع أمن الحج والحجاج باعتباره "خطا أحمر"، وتؤكد كل مرة أنها لا تتهاون مع أي محاولة لتعكير صفو شعيرة الحج أو رفع شعارات سياسية خلالها.

