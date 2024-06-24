شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب غرب إندونيسيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، إقليم بابوا غرب إندونيسيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 140 كيلو شمال غرب مدينة جايابورا، عاصمة إقليم بابوا غرب إندونيسيا، مضيفة أن عمق الزلزال بلغ 78 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان من السلطات الإندونيسية عما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.