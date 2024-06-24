شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمازمة " تعزز مبادراتها لإثراء تجربة الحجاج بمبادرتي "يدا بيد" و"استدراك" والان نبدء بالتفاصيل



خدمات متميزة

الدمام - شريف احمد - ساهمت المبادرات التي أطلقتها شركة الزمازمة خلال موسم الحج لعام 1445هـ في تجويد وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في الحصول على حصصهم المستحقة من عبوات ماء زمزم، وبرزت مبادرتا "يدا بيد" و"استدراك" خلال الأيام الماضية في تحقيق أهدافهما لخدمة ضيوف الرحمن.وركزت مبادرة "يدا بيد" على توزيع حصص ماء زمزم المستحقة لكل حاج في مسكنهم، حيث تم توثيق عملية التسليم بواسطة تقنية QR Code على منصة زمزم الخاصة بالشركة والمرتبطة بالمسار الإلكتروني وبطاقة نسك التابعتين لوزارة الحج والعمرة في المقابل.خدمة الحجاج المتأخرينهدفت مبادرة "استدراك" إلى خدمة الحجاج المتأخرين في الوصول إلى مساكنهم، حيث كان بإمكان الحجاج طلب كميات ماء زمزم المستحقة عبر مسح QR Code الموجود على ملصق زمزم في مساكنهم، مع توفير خدمة توصيل مخصصة مرتبطة بمنصة زمزم لضمان توثيق وصول الخدمة فضلا عن خدمتهم عبر أجهزة التسليم الذاتي بمراكز تفويج الحجاج.وتم اختيار كلتا المبادرتين للمشاركة في جائزة "مبدعون"، حيث قام فريق من مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة بزيارة مواقع المبادرات للتأكد من تشغيل المبادرتين وتحقيق أهدافهما.تعكس هذه المبادرات التزام شركة الزمازمة بتقديم خدمات متميزة للحجاج والمساهمة الفعّالة في تسهيل تجربتهم خلال أداء فريضة الحج. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مبادرة "استدراك" توصيل عبوات ماء زمزم للمرضى المنومين في المستشفيات، مما يعزز دور الشركة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنوعة. كما شملت إهداء عبوات ماء زمزم التوديعية للحجاج المغادرين عبر مراكز التفويج أثناء مغادرتهم الأراضي المقدسة .