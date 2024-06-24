شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الازدحام المروري.. استحداث حارات التفاف ودوران في سيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف بأعمال تطوير طريق الخليج العربي عبر تنفيذ خطة تحسبن الحركة المرورية بطريق الخليج العربي مع تقاطع شارع اللؤلؤ في سيهات، والذي يعد أحد أهم الطرق المحورية، حيث يربط بين مناطق حيوية وتجارية ذات جذب مرتفعة، من خلال استحداث حارات التفاف ودوران بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في دوار شارع الخليج في سيهات، وذلك على عدة مراحل، حيث تم إغلاق الطريق بشكل جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، لعمل حارات للدوران قبل وبعد دوار سيهات الواقع بين عدد من الأحياء.

تحسين الحركة المرورية وقالت بأن أعمال التحسين والتطوير تتمثل في تحسين الحركة المرورية للقادمين والخارجين، من مدينتي سيهات والدمام شمالًا وجنوبًا لتوفير استمرارية طريق الخليج العربي بحارة دوران في كل اتجاه، مشيرة إلى إن أعمال التطوير تهدف إلى تحقيق مستهدفات رفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها، والمساهمة في تحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ونوهت بلدية القطيف إلى حرصها بتقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولا لتحقيق رضا المستفيدين، باستحداث طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية، مشيرة إلى إن أعمال التطوير تأتي ضمن جهود البلدية الرامية إلى فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق بيئة مرورية آمنة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وصولاً لجودة الحياة.