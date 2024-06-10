انتشال 30 جثة لمهاجرين أفارقة لقوا حتفهم غرقا في سواحل شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي العشرات من المهاجرين الأفارقة، اليوم الإثنين، نتيجة غرق قارب كانوا على متنه في طريقهم من الصومال، باتجاه اليمن عبر محافظة شبوة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إنه عثر على العشرات من الجثث لمهاجرين أفارقه، في سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة.



وأضافت المصادر، أنه جرى انتشال نحو 30 جثة لمهاجرين أفارقة، إثر غرق قاربهم الذي كان يقل أكثر من 200 شخصا، في منطقة الغريف بسواحل مديرية رضوم.



وفي الوقت الذي لم يعرف العدد النهائي للضحايا، لم يصدر أي توضيح عن الحادثة من قبل السلطات في محافظة أو منظمة الهجرة الدولية حتى وقت كتابة الخبر



وتعد محافظة شبوة محطة عبور للمهاجرين الأفارقة، للوصول إلى الأراضي اليمنية ودول الخليج بطرق غير شرعية، هروبا من بلدانهم.

