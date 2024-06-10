اخبار الخليج / اخبار اليمن

انتشال 30 جثة لمهاجرين أفارقة لقوا حتفهم غرقا في سواحل شبوة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي العشرات من المهاجرين الأفارقة، اليوم الإثنين، نتيجة غرق قارب كانوا على متنه في طريقهم من الصومال، باتجاه اليمن عبر محافظة شبوة.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إنه عثر على العشرات من الجثث لمهاجرين أفارقه، في سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة.
 
وأضافت المصادر، أنه جرى انتشال نحو 30 جثة لمهاجرين أفارقة، إثر غرق قاربهم الذي كان يقل أكثر من 200 شخصا، في منطقة الغريف بسواحل مديرية رضوم.
 
وفي الوقت الذي لم يعرف العدد النهائي للضحايا، لم يصدر أي توضيح عن الحادثة من قبل السلطات في محافظة أو منظمة الهجرة الدولية حتى وقت كتابة الخبر
 
وتعد محافظة شبوة محطة عبور للمهاجرين الأفارقة، للوصول إلى الأراضي اليمنية ودول الخليج بطرق غير شرعية، هروبا من بلدانهم.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا