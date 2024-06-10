شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة خارجية، اجرى خلالها مشاورات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والفاعلين الاقليميين والدوليين بشأن مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وفرص احياء مسار السلام، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الايراني.

واعرب فخامة الرئيس باسمه واعضاء المجلس والحكومة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن عظيم تقديره للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على التزامهم القوي، والمخلص الى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، و الامن والاستقرار، والسلام.

واشاد الرئيس في هذا السياق بنتائج المشاورات الاخيرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون التي ستثمر قريبا بعون الله مزيدا من الدعم، والتنسيق المشترك على مختلف المستويات.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس، على بذل كافة الجهود من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في عموم المحافظات