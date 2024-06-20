بطولة غرب أسيا الثالثة للشباب.. اليمن في مواجهة صعبة مع نظيره السعودي في الافتتاح (جدول المباريات)

المنامة - ياسر ابراهيم - من المقرر أن يواجه منتخب اليمن للشباب نظيره السعودي في أولى مبارياته ضمن بطولة غرب أسيا الثالثة للشباب التي تنطلق الثلاثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران، في مدينة الطائف السعودية، وتستمر حتى 5 يوليو/ تموز الشهر القادم.



ويشارك في البطولة 12 منتخبا للشباب، هي: السعودية – البحرين – عُمان – الكويت – الإمارات – اليمن – سوريا – لبنان – الأردن – وفلسطين. بالإضافة إلى منتخب ألبانيا الذي تم دعوته للمشاركة من قبل اتحاد غرب أسيا لكرة القدم.



وبحسب القرعة التي تم سحبها الثلاثاء الماضي، تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ثلاث مجموعات، على النحو التالي:



المجموعة الأولى: اليمن - السعودية - عُمان - الكويت.

المجموعة الثانية: لبنان – العراق – الأردن – ألبانيا

المجموعة الثالثة: سوريا – البحرين – الإمارات - فلسطين

وفيما يلي جدول مباريات المنتخب اليمني للشباب، ضمن المجموعة الأولى:



25 يونيو: اليمن × السعودية - 9 مساءً - مدينة الملك فهد الرياضية



27 يونيو: اليمن × عُمان - 5 مساءً - مدينة الملك فهد الرياضية



29 يونيو: اليمن × الكويت - 9 مساءً - ملعب نادي عكاظ



وسيتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور النصف نهائي، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

