صنعاء.. مليشيا الحوثي تخطف مدير مؤسسة حقوقية وتنهب ممتلكاته الشخصية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدير التنفيذي لمؤسسة برسنت (PERCENT) وهي مؤسسة يمنية متخصصة في بحوث الرأي العام.



وذكرت مصادر إعلامية، أن عناصر من جهاز ما يسمى بـ"الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي، اقتحمت منزل "أحمد حسين الظاهري" في صنعاء وقامت باختطافه.



كما عملت مليشيا الحوثي على العبث بمحتويات المنزل، ومقر المؤسسة، ونهبت ممتلكات ومقتنيات شخصية.

يأتي هذا بالتزامن مع حملة اختطافات واسعة قامت بها مليشيا الحوثي ضد عدد من الموظفين الأمميين في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي.