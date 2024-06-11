المركزي اليمني يؤكد استمرار حظر التعامل مع البنوك مع استثناء صرف رواتب شهر مايو

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.



وقال البنك في بلاغ نشره في موقعه الرسمي، إن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.



وأوضح أن ذلك يشمل صرف رواتب شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حسابات لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.



وأضاف:"نظرا لقرب العيد وعلما أن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتا فقد سمح لبعض البنوك بصرف رواتب شهر مايو".



وأكد أن ذلك مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.



وأختتم البنك المركزي بلاغه، بالإشارة إلى أن هذه التنويه حسما للتأويلات والتنبؤات غير الدقيقة ولإيضاح الحقيقة.

