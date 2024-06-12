شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» ممثلاً برئيسه حاشد الهمداني يشارك في قمة Men Finance للمعاملات المصرفية بالرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن_اعلام كاك بنك:

شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في قمة Men Finance Transaction Banking Summit 2024 ممثلاً بالقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، والاستاذ/ جهاد الحكيمي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والعلاقات الدولية، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، ويشارك في القمة أكثر من 30 شخصية من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين وأكثر من 300 من قادة الأعمال المصرفية والمالية والتكنولوجية.

وأوضح الهمداني أن مناقشات القمة ستركز على جملة من المواضيع الاقتصادية المهمة، منها نمو المعاملات المصرفية في جميع أنحاء المنطقة حيث تكمن أهميتها الأساسية لاقتصاديات المنطقة، بالاضافة الى محاولة الإجابة على عدد من الاسئلة مثل ما مدى التوقعات لامكانية ان تعالج المعاملات المصرفية والمدفوعات في بناء مستقبل قوى دول المنطقة، وكيفية التخفيف من المخاطر في العمليات المصرفية، وهل أصبحت التكنولوجيا عامل عائق او مساعد في المعاملات المصرفية وغيرها من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب اللجنة التحضيرية فإن القمة تأتي مع تحرك العديد من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإصرارها على سلك طريق النمو والتطور، وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك اليمن، ووجود حاجة ماسة لخدمات وتسهيلات المعاملات المصرفية، ليشكل هذا بحد ذاته تحدياً ايضاً، ولكنه يحدث أيضاً جنباً الى جنب مع التغير التاريخي في النظام المصرفي الإقليمي حيث أصبح تطبيق التكنولوجيا واستخدام الذكاء الصناعي امرا طبيعياً.

وتكتسب القمة الاقتصادية أهميتها من سعيها إلى المزج بين الاقتصاديات، حيث أن الاقتصاديات الإقليمية أصبحت مدفوعة الآن إلى حد كبير بالشركات الكبيرة والمتوسطة والتي، تقوم بالتداول على نطاق أوسع مع توفر خيارات الاتصالات الحالية، بالاضافة الى المبادرات العابرة للحدود الوطنية، والتي تهدف جميعها الى تسهيل تسريع المدفوعات.

وبهذا الصدد جمعت قمة Men Finance للعمليات المصرفية قادة إقليميين ووطنيين من البنوك والشركات والتكنولوجية والتكنولوجية المالية والحكومات لمعالجة هذه المسائل في برنامج من حلقات النقاش الحيوية والموضوعية للغاية.

ومن جانب آخر أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مع بعض البنوك الاخرى لقاءات بينية تداولوا فيها سبل تعزيز الشركات في مجالات عدة وكيفية التغلب على بعض الإجراءات التي تفرض في بعض البنوك نتيجة الأوضاع التي يمر بها اليمن ما بعد الحرب والمضي قدما لزيادة الحصة السوقية في تنفيذ المعاملات المصرفية بين البنوك وكاك بنك .