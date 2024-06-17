قبطان حاملة الطائرات الأمريكية يسخر من الحوثيين: أعتقد أنه تم إغراقنا مرتين أو ثلاث مرات خلال 6 أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - قد تكون حاملة الطائرات' يو إس إس دوايت دي "أيزنهاور" واحدة من أقدم حاملات الطائرات في البحرية الأمريكية، لكنها لا تزال تقاتل - على الرغم من الادعاءات الكاذبة المتكررة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.



وقد زعم الحوثيون وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لهم مرارا وتكرارا أنهم ضربوا أو حتى أغرقوا حاملة الطائرات في البحر الأحمر. حيث تقود حاملة الطائرات الرد الأمريكي على استهداف المتمردين للسفن التجارية والسفن الحربية في الممر المائي الحيوي.



يقوم قائد السفينة أيزنهاور، الكابتن كريستوفر "تشوداه" هيل، بالرد بشكل إبداعي على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة المعلومات المضللة - ورفع معنويات أفراد السفينة البالغ عددهم 5000 فرد - حيث تواجه البحرية أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية.



وقال هيل لوكالة أسوشيتد برس خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى حاملة الطائرات: "أعتقد أنه تم إغراقنا مرتين أو ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما لم يحدث".



وتابع "إنه أمر كوميدي تقريبًا في هذه المرحلة. ربما يحاولون إلهام أنفسهم من خلال المعلومات المضللة، لكن هذا لن ينجح معنا”.



وتمثل زيارة اثنين من صحفيي وكالة أسوشييتد برس وآخرين إلى أيزنهاور جزءًا من الجهود التي بذلتها البحرية لمحاولة مواجهة مزاعم الحوثيين. وأثناء وجودهم على متن السفينة لمدة يوم ونصف تقريبًا، قام الصحفيون، برفقة البحارة، بجولة عبر طول السفينة التي تعمل بالطاقة النووية والتي يبلغ طولها 1092 قدمًا (332 مترًا).



كما قام صحفيو وكالة الأسوشييتد برس بالتحليق بشكل متكرر حول آيزنهاور من الجو على متن طائرة هليكوبتر من طراز سيهوك.



بخلاف الصدأ على جانبها بسبب هواء ومياه البحر الأحمر الحار والرطب المتسرب على ما يبدو من أنبوب في غرفة الطعام، لم تكن السفينة تبدو أسوأ من حيث التآكل. ولم يكن سطح الطيران يحمل أي أضرار ناتجة عن انفجار أو ثقوب كبيرة، فقط رائحة وقود الطائرات، وبرك المياه الملوثة بالزيت، وضجيج المحركات قبل أن تحلق طائراتها المقاتلة من طراز F/A-18.



النصف الآخر من جهود حرب المعلومات كان من نصيب هيل نفسه، وهو مواطن من كوينسي، ماساتشوستس، وهو شيء يمكن ملاحظته على الفور بلهجة جنوب بوسطن. وفي حين أن زعيم الحوثيين السري، عبد الملك الحوثي، أسقط اسم الناقلة في خطاباته بينما كان يطلق ادعاءات كاذبة حول السفينة، فقد قدم هيل رسائل إيجابية بلا انقطاع عبر الإنترنت حول البحارة الموجودين على متنها.



تعد مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات الطيران من الجسر وصور البحارة وهم يتناولون البسكويت على كرسي القبطان من العناصر الأساسية الثابتة. وبعد ادعاء زائف للحوثيين، رد هيل بنشر صور لفائف القرفة والكعك في المخبز الموجود على متن السفينة آيزنهاور، في ضربة خفية لهذه الادعاءات.



وقال هيل: "كان الهدف الأساسي من التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو التواصل مع العائلات وتقريبهم من السفينة". "لذلك، إذا كان بإمكاني نشر صور الأبناء والبنات، والأزواج والزوجات هنا، أو حتى الآباء والأمهات، ونشرها، فهذا يجعل العائلة أقرب إلينا نوعًا ما. ومرة أخرى، هذه هي شبكة الدعم لدينا. لكنها توليت أيضًا دورًا آخر لأن الجميع كانوا يراقبون ليروا ما نفعله.



لكن الروح المعنوية تظل مصدر قلق عميق لهيل والقادة الآخرين على متن السفينة. إذ حظيت سفينة أيزنهاور والسفن المتحالفة معها بوقفة قصيرة واحدة فقط خلال فترة التناوب التي استمرت ثمانية أشهر حتى الآن إلى اليونان.



وكانت شركة النقل أيضًا هي الناقل الأكثر انتشارًا بين الأسطول الأمريكي بأكمله على مدار السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتحليل الخدمة الإخبارية للمعهد البحري الأمريكي.



وكان أحد البحارة، الملازم جوزيف هيرل من رالي بولاية نورث كارولينا، يرتدي رقعة كتب عليها: "اذهبوا إلى البحرية، اهزموا الحوثيين".



وفي حين أن هذا يعد تلاعبًا بالدعوة الكلاسيكية للعبة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية، فقد أكد ضابط الطيران البحري أنه يعلم أن القتال كان خطيرًا للغاية.



وقال هيرل: "إن الضغط اليومي الناتج عن معرفة أننا نتعرض لإطلاق النار يمنح بالتأكيد واقعية للتجربة بأكملها بأن هذا ليس انتشارًا عاديًا".



وفي الوقت نفسه، تظل الذخائر أيضًا مصدرًا للقلق. وقال مسؤول البحرية كارلوس ديل تورو للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في مايو/أيار إن البحرية أنفقت ما لا يقل عن مليار دولار على الأسلحة للقتال في البحر الأحمر.

واعترف كل قائد على متن السفينة "أيزنهاور" تحدثت إليه وكالة أسوشييتد برس بأن البحرية كانت تحاول استخدام السلاح المناسب ضد الحوثيين، الذين جعلتهم حربهم غير المتكافئة يستخدمون ذخائر أرخص بكثير.

المصدر: أسوشتيد برس