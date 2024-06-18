في تحديثها اليوم.. القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا أربعة أنظمة رادار جوية وطائرة بدون طيار تابعة للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نجحت خلال الــ 24 ساعة الماضية، من تدمير أربعة انظمة رادار للدفاع الجوي، كما تم تدمير قارب مسير في منطقة يسيطر عليها الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



وأضافت في تحديث نشرته قبل قليل على صفحته الرسمية في موقع (X)، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت أيضا "من تدمير طائرة بدون طيار تم اطلاقها باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وكالعادة أكدت على أنه "لم يتم الابلاغ عن اي إصابات أو أضرار لحقت بالقوات الامريكية أو التحالف أو السفن التجارية".



يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام، من إعلانها نجاح قواتها، خلال الـ 24 ساعة من يومي الجمعة والسبت، من تدمير قاربين مسيّرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر، إلى جانب طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر أيضا.



كما أعلنت أيضا، نجاحها، بشكل منفصل، من تدمير سبعة رادارات للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم، كانت تساعد الحوثيين على استهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر. بحسب البيان الصحفي المنشور صباح السبت الماضي



ومنذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023، تخوض ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران حربا بحرية تستهدف خلالها السفن المارة في البحر الأحمر التي تزعم أنها تتبع إسرائيل، أو تحمل مواد وبضائع متجهة إلى إسرائيل.



وإزاء ذلك شرعت القوات الأمريكية، بالشراكة مع البريطانية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024، بإرسال قوات عسكري بحرية مشتركة في إطار ما تقول إنها لحماية خطوط الملاحة المستهدفة من الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

