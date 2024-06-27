العرادة وبن عزيز يلتقيان وفد مشائخ وأعيان قبائل دهم بخصوص قضية احتجاز قائد عسكري في السعودي

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز مشائخ ووجهاء قبائل دهم بمحافظة الجوف.

كرس اللقاء الذي عقد بحضور عدد من مشائخ اليمن وبحضور القادة العسكريين، لمناقشة قضية احتجاز اللواء الركن علي محسن الهدي مساعد رئيس هيئة العمليات الحربية المحتجز في السعودية منذ شهر ونصف.

وطالب المجتمعون من اللواء العرداة والفريق الركن بن عزيز بسرعة التحرك في قضية اللواء الركن علي الهدي وضروة الوقوف من قبل قيادة الدولة تجاه التصرفات التي تطال مشائخ الجوف وقبائل دهم خلال المرحلة الماضية.

واكد اللواء العرادة ورئيس هيئة الأركان على وقوفهم إلى جانب قبائل دهم وأبناء الجوف في مطالبهم ومتابعة الجهات المختصة لرفع التوقيف عن اللواء الركن علي الهدي.

وخلال اللقاء جرى تشكيل لجنة برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه لزيارة قيادة المجلس الرئاسي، والاشقاء في المملكة العربية السعودية؛ لمتابعة اجراءات رفع الإيقاف، ورد الاعتبار لأحد قادة الجيش اللواء الركن علي الهدي.

كما جدد مشائخ قبائل دهم تأكيدهم على عمق العلاقة الاستراتيجية والروابط الاخوية بين قبيلة دهم وأبناء محافظة الجوف والمملكة العربية السعودية الشقيقة على مدى عقود طويلة كانت فيها المملكة إلى جانب اليمن عامة وقبائل الجوف على وجه الخصوص لمواجهة انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة الدولة.