شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": إجازات الخريف والشتاء للمدارس المتميزة فقط/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

تحفيز ومكافآت

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة التعليم تخصيص برامج تطوير مهني للمعلمين والمشرفين التربويين في المدارس التي لم يحقق طلابها الحد الأدنى من الإتقان في نواتج التعلم.وأكدت الوزارة أن الدوام المدرسي خلال إجازتي الخريف والشتاء، سيكون إلزاميًا في بعض المدارس التي تشهد انخفاضًا في نواتج التعلم، وذلك لتوفير دعم إضافي للطلاب من قبل معلمين متميزين من داخل المدرسة أو خارجها لمعالجة الفاقد التعليمي.وسيتم التنسيق بين إدارة التعليم ووكالة الموارد البشرية لتحديد الحوافز والمكافآت المناسبة للمعلمين المشاركين في هذه البرامج.وأشارت مصادر لـ ”اليوم“ إلى أن التمتع بإجازتي الشتاء والخريف سيكون متاحًا للمدارس التي حقق طلابها مستوى مناسبًا من الإتقان في نواتج التعلم.تأتي هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية الوزارة الشاملة لتجويد التعليم والارتقاء بمخرجاته في جميع مراحل التعليم العام، ومنع الفاقد التعليمي، وتلافي أي قصور في المدارس من خلال مؤشرات أداء دقيقة ومتابعة مستمرة لمراحل الأداء.