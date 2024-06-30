استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد العشرات من الفلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون إثر القصف المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العديد من الفلسطينيين استشهدوا في غارات مكثفة على أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والزيتون بمدينة غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع، ترافق معه عمليات قصف مكثفة طالت الخليج 365 الشمالية لمخيم النصيرات.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد نحو 13 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين غرب مدينة رفح، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر بجروح، في انفجار أسلحة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس.

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