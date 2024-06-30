شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الوزير ”العام“ ثم أقدم النواب.. تنظيم جديد لخلافة الوزير عند غيابه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة الجهات العليا على آلية عمل واضحة لضمان استمرارية سير العمل في الوزارات.

وبموجب هذه الموافقة، سيتولى نائب الوزير ”العام“ مهام الوزير بالكامل في حالة غيابه.

وفي حال عدم وجود نائب وزير ”عام“ أو غيابه، ستنتقل المهام إلى أقدم نواب الوزير، شرط ألا يكون أي منهم يشغل منصبًا أعلى، أما في حال عدم وجود نواب للوزير، فسيتولى وزير آخر، يتم تكليفه بالنيابة، مهام الوزارة.

وتمنح هذه الموافقة الوزير صلاحية رفع طلب بتحديد من ينوب عنه من نوابه، مع إمكانية الاتفاق معه على ممارسة بعض الصلاحيات المحددة.