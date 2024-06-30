شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة الهندية نيودلهي اليوم وغدا الاثنين، حيث أصدرت تحذيرًا باللون البرتقالي، وذلك في الوقت الذي مازال يتعافى فيه سكان دلهي من تداعيات هطول أمطار قياسية أمس الأول الجمعة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" أنه وفقًا لنظام التحذير بالألوان الذي تعمل به هيئة الأرصاد، فإن التحذير باللون البرتقالي يطلب من المواطنين الاستعداد لهطول أمطار غزيرة.

وأسفر هطول الأمطار الموسمية في دلهي عن تراكم المياه في عدة مناطق منخفضة، كما أودى بحياة 11 شخصًا.

واستقبلت دلهي أمطارًا بلغ منسوبها 228.1 مليميتر أمس الأول الجمعة، فيما تعد أعلى كمية أمطار تهطل على دلهي في يوم واحد خلال شهر يونيو منذ .1936