السعودية | إلغاء إجازات الخريف والشتاء بالمدارس «منخفضة الأداء»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قرَّرت وزارة التعليم، تخصيص برامج تطوير مهني لرفع جودة الأداء التدريسي للمعلمين والمشرفين التربويين الداعمين للمدارس التي لم يحقق طلابها الحد الأدنى من الإتقان في نواتج التعلُّم.

ورأت الوزارة أنَّ الدوام المدرسي في إجازتي (الخريف والشتاء) سيكون إلزاميًّا في بعض المدارس التي يثبت انخفاض نواتج التعلم بها، وذلك بهدف الحصول على مزيد من الدَّعم لطلابها من قبل نخبة من المعلِّمين المتميِّزين من داخلها أو خارجها عند الحاجة لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب، على أن يتم التنسيق بين إدارة التعليم ووكالة الموارد البشرية لتحديد الحوافز والمكافآت المناسبة لهم، وفق الأنظمة والتعليمات.

والتمتع بإجازات (الشتاء والخريف) سيكون متاحًا للمدارس التي اجتاز طلابها الحد المناسب من الاتقان ونواتج التعلم.. تجدر الإشارة إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تجويد التعليم والارتقاء بالمخرجات في كافة مراحل التعليم العام، والعمل على منع الفاقد التعليمي، وتلافي أيِّ قصور في المدارس في ظل وجود مؤشرات أداء دقيقة ومتابعة لصيقة لمراحل الأداء وفقا لـ “المدينة” .

تطوير التعليم

منع إجازات الخريف والشتاء بالمدارس منخفضة الأداء

دعم الطلاب لمعالجة الفاقد التعليمي

الاستعانة بمعلمين متميزين من داخل وخارج المدارس

تجويد المخرجات التعليمية

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