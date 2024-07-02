الولايات المتحدة تدين استيلاء مليشيات الحوثي على طائرات الخطوط اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، اختطاف مليشيات الحوثي لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء.



جاء خلال لقاء السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن مع رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، وفق ما أفادت السفارة الأميركية على منصة "إكس".



وذكرت السفارة، أن فاجن أعرب عن دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد.



كما أدان السفير الأميركي، استيلاء الحوثيين على طائرات الخطوط الجوية اليمنية، الأمر الذي أعاق قدرة الشركة على خدمة الشعب اليمني، وفق المصدر.



وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية، أعلنت أن مليشيات الحوثي اختطفت 4 طائرات في مطار صنعاء، ثالث منها كانت قادمة من مطار جدة بالسعودية على متنها حجاج يمنيين.

