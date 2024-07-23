محافظ المركزي اليمني "أحمد المعبقي" يقدم استقالته من منصبه

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي استقالته من منصبه على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن القرارات المتعلقة بالبنوك.



وجاءت الاستقالة في مذكرة مورخة بتاريخ 17/ 7 /2024 ونشرت اليوم الاثنين، موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وجاء في نص الاستقالة: "بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعاً من تعاون ورعاية خلال فترة عملي بالبنك والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة".

وأوضح أن أبرزها "عدم استخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايد وعجزها الكبير خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية موانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها إضافة إلى منع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة".



وأشار إلى "ما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي وسيتم البدء به في شهر أغسطس القادم".



وأضاف: "كما نشكر لكم وقوفكم ومساندتكم لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الإقتصادي".

وتابع:" نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الاستثنائي التي خلقته المليشيات استجابة لجهود شقيقه وصديقه لنزع فتيل الأزمة"، مؤكدا أن المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد".

واختتم المعبقي: "وعلى ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم".





وفي وقت سابق اليوم أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله".



وكانت قناة يمن شباب قد كشفت مساء السبت نقلا عن مصادر خاصة، عن أن السعودية، استدعت المعبقي إلى الرياض لثنيه عن تقديم استقالته نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتأجيل قرارات البنك.



وأكدت المصادر، أن "السعودية قد تقوم بوضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية وإبقاءه بالرياض لمنعه من القيام بأي خطوة جديدة".

