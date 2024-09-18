شكرا لبحثكم عن خبر بعد تفعيل خدمة ستار لينك بصورة رسميّة باليمن .. أسعار وباقات خدمة ستار لينك حسب موقع الشركة الرّسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد تفعيل خدمة ستار لينك بصورة رسميّة باليمن .. أسعار وباقات خدمة ستار لينك حسب موقع الشركة الرّسمي ----------------------------- 1- الباقة الأولى الاستخدام الشخصي ~ الباقة المنزلية - السرعة | متغيّرة بحسب الذروة وغير محدود الأولوية . - سعر الباقة | 50$ شهريّا . ~ الباقة المنزلية الاقتصادية - السرعة | متغيّرة بحسب الذروة وغير محدود الأولوية . - سعر الباقة | 35$ شهريًا . 2- الباقة الثانية التّجارية - السرعة | 40إلى220 ميقا للتنزيل 8 إلى 25 ميقا للتحميل - عنوان IPv4 قابل للتوجيه - دعم مخصص ذو أولوية - لوحة تحكم للمراقبة عن بُعد وإدارة الشبكة - سعر الباقات - Priority - 40 GB 70$ شهريًا - Priority - 1 TB 100$ شهريًا - Priority - 2 TB 200$ شهريًا - Priority - 6 TB الترقية بعد الشراء ----------------------------- 1- باقات التّجوال الشّخصي ~ باقة التّجوال للاستخدام الشخصي - التجوال السكني ( الأفضل للأسرة ) سعر الباقة 120$ شهريًا سرعات عالية وتنزيل لامحدود ~ باقة التجوال ( الأفضل للسيارات الترفيهية والبدو والمخيمين والعمل أثناء التنقل ) الباقة الاولى 50 جيجابايت سعر الباقة 50 دولار شهريًا الباقة الثانية - غير محدود سعر الباقة 165 دولار شهريًا ~ باقة التّجوال البحري ( الأفضل للأعمال البحرية والاستجابة للطوارئ والأعمال المتنقلة ) - بيانات داخلية غير محدودة - الحركة الاستخدام في المحيط - أولوية الشبكة - دعم مخصص ذو أولوية الباقات - 50 جيجابايت250 دولار شهريًا 1 تيرابايت 1000 دولار شهريًا 2- باقات التّجوال التجاري ( البزنس ) ~ باقة الموقع الثابت - السرعة | 40إلى220 ميقا للتنزيل 8 إلى 25 ميقا للتحميل - عنوان IPv4 قابل للتوجيه - دعم مخصص ذو أولوية - لوحة تحكم للمراقبة عن بُعد وإدارة الشبكة - سعر الباقات - Priority - 40 GB 140$ شهريًا - Priority - 1 TB 250$ - Priority - 2 TB 500$ ~ باقة التنقّل البري والبحري - السرعة | 40إلى220 ميقا للتنزيل 8 إلى 25 ميقا للتحميل - عنوان IPv4 قابل للتوجيه - دعم مخصص ذو أولوية - الحركة الاستخدام في المحيط - لوحة تحكم للمراقبة عن بُعد وإدارة الشبكة - سعر الباقات - Priority - 50 GB 250$ شهريًا - Priority - 1 TB 1000$ - Priority - 5 TB 5000$ ● سعر المحطة $400 مع الشحن والتفعيل من الموقع الرسمي محمد بايزيد

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