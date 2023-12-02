شاركت الفنانة نور طاهر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة جدة، وظهرت في مجموعة صور وهي ترتدي فستانًا قصيرًا شفافًا، مزينًا بالإكسسوارات، كما تركت شعرها منسدلًا على ظهرها.

يذكر أن نور طاهر ممثلة صاعدة أردنية الجنسية ذات أصول فلسطينية، اشتهرت فنيّاّ من خلال مشاركتها في مسلسل مدرسة بنات الروابي، لعبت خلاله شخصية ليان، وقد حقق العمل نجاحاً باهراً.

ويذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، ويعرض مجموعة من الأفلام السعودية والعربية والعالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الفنانة نور طاهر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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