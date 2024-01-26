غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالتها بالأسود في أسبوع الموضة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور لإطلالتها ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة باللون الأسود، جمعت بين الجرأة والفخامة، وخطفت فيها الأنظار.

وارتدت عبد الرازق فستاناً أسود واسعاً، يتميز بأنه مفتوح من الأمام بفتحة ساق طويلة، من تصميم دار ستيفان رولان.

واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع، المتناسقة مع الإطلالة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد سوداء، وانتعلت حذاء بنفس اللون، وارتدت مجوهرات مميزة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وعبروا عن إعجابهم بإطلالة وجمال الممثلة المصرية، بينما اعتبر آخرون أنها وصلت إلى درجة مفرطة من النحافة.



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