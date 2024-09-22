خاص وبالفيديو - جوي كرم : توقعت هذا الأمر من كارول سماحة ولم يحصل

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة اللبنانية جوي كرم في مسرحية "كلو مسموح The Musical" للفنانة اللبنانية كارول سماحة، وفي لقاء خاص مع موقع "الفن" على هامش المؤتمر الخاص بالمسرحية، وتحدثت عن دورها في العمل وإلى أي مدى موجودة هذه الشخصية في الحقيقة.



وكشفت كرم عن أمر توقعته من سماحة لكنه لم يحصل، وأكملت حديثها عن التعاون مع فريق عمل المسرحية.

يذكر أن المخرج والكاتب للعمل هو روي الخوري، المنتجة نايله الخوري، ويشارك في المسرحية الممثلين فؤاد يمين، دوري السمراني، جوي كرم، نور حلو، نزيه يوسف، ريجينا سيميونيدي، شربل سمور وغيرهم.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

