بالفيديو: سعود القحطاني يرد على اتهامه باستغلال والدته لزيادة المشاهدات

ردّ مشهور التيك توك سعود القحطاني على اتهامه باستغلال والدته لزيادة عدد المشاهدات. وقال القحطاني خلال لقائه في برنامج ستوديو رمضان: هذا غير صحيح، أمي تظهر معي أحياناً فقط، مرة واحدة في الشهر، ولديها متابعون خاصون بها وهي تحبّ التحدث معهم.

وأضاف قائلاً: أمي أطيب مني بكثير، وإذا قررت الظهور على منصات التواصل الاجتماعي سأدعمها بالتأكيد، فهي أم سعود. شاهد أيضاً: نقاش حاد لمها منصور وأودي الزبن مع سعود القحطاني .. والأخير: أقسم بالله أنتم تقرون -فيديو

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